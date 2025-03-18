Собянин сообщил о планах озеленения исторической части Ленинского проспекта

Озеленение Ленинского проспекта продолжится. В мэрии планируют высадить липы и вязыВласти Москвы собираются в этом году озеленить Ленинский проспект, где с 2021 по 2023 годы уже было посажено почти 1600 деревьев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии