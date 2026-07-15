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«В честь Грэма»: Трамп допустил принятие «адских санкции» против РФ

«В честь Грэма»: Трамп допустил принятие «адских санкции» против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности принятия законопроекта скончавшегося сенатора Линдси Грэма (был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о введении вторичных санкций против России.

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