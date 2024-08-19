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Почему с такой теплотой вспоминают «ламповые» советские радиолы

Почему с такой теплотой вспоминают «ламповые» советские радиолы

 Музыкальные советские радиолы - это радиоаппараты, которые были популярны в СССР. Они представляли собой специальные устройства для прослушивания радиостанций и музыкальных грампластинок, на которых вещали музыку, новости, передачи и другие программы.

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