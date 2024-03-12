Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 062 подписчика

Генералы пишут письмо Путину

Генералы пишут письмо Путину

Генералы Бенов и Соболев опубликовали в газете "Правда" открытое письмо к Путину.ОТКРЫТОЕ ПИСЬМОПрезиденту Российской Федерации, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными силами В.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Лагно
Сейчас дети совершенно отдалились от всяких возрастных ограничений.Они довольно грамотны практически по всем сферам жизни общества и отношение к ним должно быть не как к детям,а к подросткам и отвечать они должны по полной программе.Роль школы,разного рода &quot;воспитательных органов&quot; необходимо значительно поднять.
Ответить
17 час.
Сергей Туренко
Вручить  послам США, Англии, Германии, Франции, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии ноту о том, что в случае предоставления дальнобойного оружия и ввода воинского контингента НАТО в Украину и нанесение удара по России, страна автоматически признается участником конфликта с правом России нанесения ответного удара.
Ответить
16 час.
Alexandr Tokarev
Об этом  уже не говорить ,кричать  надо было еще ВЧЕРА!!!!!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх