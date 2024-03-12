Генералы Бенов и Соболев опубликовали в газете "Правда" открытое письмо к Путину.ОТКРЫТОЕ ПИСЬМОПрезиденту Российской Федерации, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными силами В.
Генералы пишут письмо Путину
Комментарии
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Владимир Лагно
Сейчас дети совершенно отдалились от всяких возрастных ограничений.Они довольно грамотны практически по всем сферам жизни общества и отношение к ним должно быть не как к детям,а к подросткам и отвечать они должны по полной программе.Роль школы,разного рода "воспитательных органов" необходимо значительно поднять.
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17 час.
Сергей Туренко
Вручить послам США, Англии, Германии, Франции, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии ноту о том, что в случае предоставления дальнобойного оружия и ввода воинского контингента НАТО в Украину и нанесение удара по России, страна автоматически признается участником конфликта с правом России нанесения ответного удара.
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16 час.
Alexandr Tokarev
Об этом уже не говорить ,кричать надо было еще ВЧЕРА!!!!!
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2 час.
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