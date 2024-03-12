Генералы пишут письмо Путину

Владимир Лагно

Сейчас дети совершенно отдалились от всяких возрастных ограничений.Они довольно грамотны практически по всем сферам жизни общества и отношение к ним должно быть не как к детям,а к подросткам и отвечать они должны по полной программе.Роль школы,разного рода "воспитательных органов" необходимо значительно поднять.