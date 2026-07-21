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Валттери Боттас о возможной потере места в «Кадиллаке»: «В команде мне сразу сказали, что это чушь»

Пилот « Кадиллака » Валттери Боттас заявил, что не обращает внимание на слухи о своем будущем. В прессе в последнее время появилось несколько сообщений о том, что в «Кадиллаке» не слишком довольны формой Боттаса, который регулярно уступает Серхио Пересу в скорости.

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