Валттери Боттас о возможной потере места в «Кадиллаке»: «В команде мне сразу сказали, что это чушь»

Пилот « Кадиллака » Валттери Боттас заявил, что не обращает внимание на слухи о своем будущем. В прессе в последнее время появилось несколько сообщений о том, что в «Кадиллаке» не слишком довольны формой Боттаса, который регулярно уступает Серхио Пересу в скорости.