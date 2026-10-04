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ИА Регнум

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Биолог Глазков усомнился в эффективности контейнеров для защиты от медведей

Специальные контейнеры, где мог бы спрятаться человек, вряд ли защитят от медведей. Хищник достаточно силен, чтобы их вскрыть, а убегать от него в такой ситуации нельзя.

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