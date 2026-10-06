⚡️Российские войска в порту Черноморск уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ Также в порту Измаил поразили объекты причальной инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения военных грузов, сообщили в Минобороны России.
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