Генерал Олещук: РФ нанесла по Украине массированный ракетно-дроновый удар

Российские вооруженные силы провели масштабную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий украинскими воздушными силами.
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