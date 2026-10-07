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Татар-информ

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Громил автомобили, бросался на людей: в центре Казани скрутили дебошира

Громил автомобили, бросался на людей: в центре Казани скрутили дебошира

В центре Казани задержали дебошира, который нападал на людей и громил автомобили Мужчину, который нападал на людей и громил автомобили в центре Казани, задержали.

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