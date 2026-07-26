Оппозиция Греции выступила против передачи Украине систем Patriot

Chiang Ying-ying/AP/TASS Оппозиционная партия "Греческое решение" призвала власти Греции не допустить передачи Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил 27 июля глава фракции Кириакос Велопулос.
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