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Оппозиция Греции выступила против передачи Украине систем Patriot

Оппозиция Греции выступила против передачи Украине систем Patriot

Chiang Ying-ying/AP/TASS Оппозиционная партия "Греческое решение" призвала власти Греции не допустить передачи Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot, заявил 27 июля глава фракции Кириакос Велопулос.

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