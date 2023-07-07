Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 7 июля сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники.