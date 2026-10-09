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Царьград

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Ерофеева заявила: генетика родителей, а не ЭКО, влияет на здоровье детей

Ерофеева заявила: генетика родителей, а не ЭКО, влияет на здоровье детей

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева опровергла исследования, связывающие риск заболеваний детей с ЭКО. Согласно утверждению специалиста, здоровье ребенка зависит исключительно от генетики родителей, вне зависимости от метода зачатия.

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