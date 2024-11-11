Молодые семьи участников СВО получат выплаты на жилье в первую очередь

В России продолжаются расширяться меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Так, молодые семьи задействованных в СВО граждан смогут получать выплаты для покупки или строительства жителья в первоочередном порядке.
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