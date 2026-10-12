Скандинавский антициклон накроет Свердловскую область

Антициклон принесет потепление в Свердловскую область на этой неделе, при этом во второй половине недели тепло распространится на всю территорию региона.
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