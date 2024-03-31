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Какой же вы интеллектуал с чувством юмора, если не знаете эти 14 цитат советского гения смешного Аркадия Аверченко!

Какой же вы интеллектуал с чувством юмора, если не знаете эти 14 цитат советского гения смешного Аркадия Аверченко!

Вы не интеллектуал с чувством юмора, если не знаете эти 14 цитат советского гения смешного Аркадия Аверченко / Каждый интеллектуал с чувством юмора обязан знать эти 14 цитат советского гения смешного Аркадия Аверченко / О дураках, женщинах, Шерлоке Холмсе и, разумеется, вампирах.

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