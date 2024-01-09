В России запретили продажу детям алкогольного мороженого

В России алкогольное мороженое приравняли в спиртным напиткам и запретили его продажу детям. По решению правительства РФ мороженое, а также взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед с содержанием спирта больше не входят в список товаров-исключений.