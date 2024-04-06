Мутантный смертельный туберкулез: кто виноват, сможет ли перекочевать на другие континенты?

Туберкулез вновь занимает свое место в ряду самых опасных инфекций мира. Свежий отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний свидетельствует о росте случаев туберкулеза в США в 2023 году, достигнувшем уровня, не наблюдавшегося за последние десятилетия.
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