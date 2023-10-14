Полицейские скрутили неадеквата с ножом возле школы в Ростове

Он напугал своим поведением не только детей, но и взрослых.В северном микрорайоне Ростова-на-Дону возле одной из школ неподалёку от бульвара Комарова прохожие заметили странного и не совсем обычно ведущего себя мужчину.
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