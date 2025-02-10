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Царьград

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Элита ищет бункеры. На Русском Севере стартовал секретный проект

Элита ищет бункеры. На Русском Севере стартовал секретный проект

Элиты России ищут бункеры для того, чтобы переждать глобальный военный конфликт. На Крайнем Севере стартовал секретный проект по сооружению подобных убежищ.

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