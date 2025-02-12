Русский язык защитят от иностранных слов

Новый закон ограничит использование иностранных слов в публичном пространстве В первом чтении Государственная Дума приняла законопроект о защите русского языка, который снизит количество англицизмов в публичном пространстве.
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