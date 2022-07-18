Наш потерянный мир

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Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ

Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ

Телеканал «Звезда» продемонстрировал кадры схрона с оружием украинских вооруженных сил, который обнаружили военные автоинспекторы Центрального военного округа во время выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.

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