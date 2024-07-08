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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать землю в белорусских селах

Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать землю в белорусских селах

Это позволит горожанам обзавестись дачей и приобщить детей к природе, считает президент республики Александр Лукашенко призвал россиян и украинцев задуматься о покупке земли в неперспективных белорусских селах, пишет "Белта".

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