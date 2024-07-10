Встряхнула по полной: концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии

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Леонид Ла Рошель

Ну то же мне, Америгу отрыли... Бандерлохи давным давно используют эффект резонанса в своем "секретном смертельном оружии" - боевом гопаке. На Муйдане шо то пошло не так, прыгали не синхронно, поэтому развалилось не там, где планировали - не в России, а у себя под жопой. Ну дык, учебник физики надо было читать и запоминать, а они его на цигарки-самокрутки пустили... кизяком сушёным набили и скурили.