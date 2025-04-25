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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фаулер – 1-й защитник «Сент-Луиса» с 5+ очками в матче плей-офф НХЛ. В истории лиги – 8-й, рекорд принадлежит Коффи (6 баллов)

Игрок «Блюз» забросил шайбу и четырежды ассистировал партнерам в третьей игре серии с «Виннипегом» (7:2, 1-2) в первом раунде Кубка Стэнли.

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