Нагачевский: «Решение по делу Стояногло не о деньгах, а о провале правосудия»

«Александра Стояногло необходимо срочно восстановить в должности, если мы хотим дать хотя бы шанс авторитету реформы правосудия», – заявил бывший министр юстиции Фадей Нагачевский после того, как Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу уволенного генерального прокурора.