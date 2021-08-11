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Муждабаев хочет видеть во главе Украины порнохудожников

Муждабаев хочет видеть во главе Украины порнохудожников

На Украине могло быть гораздо меньше проблем, если бы страной руководили такие люди, как недавно скончавшийся одиозный директор Одесского художественного музея, майданщик, причислявший себя к «жидобандеровцам» порнохудожник Александр Ройтбурд.

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