На Украине могло быть гораздо меньше проблем, если бы страной руководили такие люди, как недавно скончавшийся одиозный директор Одесского художественного музея, майданщик, причислявший себя к «жидобандеровцам» порнохудожник Александр Ройтбурд.
На Украине могло быть гораздо меньше проблем, если бы страной руководили такие люди, как недавно скончавшийся одиозный директор Одесского художественного музея, майданщик, причислявший себя к «жидобандеровцам» порнохудожник Александр Ройтбурд.
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