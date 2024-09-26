ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Самоходный, безумный джонни плевать хотел на возмущения американцев, да и на юсу в целом - тоже. Рулит юсой не он. И пусть эти миллиарды уйдут в песок, кровавая мясорубка продолжится. До последнего украинца. Руина - колония юсы, земля которой принадлежит Блэк Року. А эта банда и есть - настоящий хозяин Америки.