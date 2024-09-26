Член палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Марджори Тейлор Грин возмутилась новым многомиллиардным пакетом помощи Украине, заявив, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят интересы американцев на последнее место.
В Конгрессе возмутились новым «подарком» Украине от Байдена
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Самоходный, безумный джонни плевать хотел на возмущения американцев, да и на юсу в целом - тоже. Рулит юсой не он. И пусть эти миллиарды уйдут в песок, кровавая мясорубка продолжится. До последнего украинца. Руина - колония юсы, земля которой принадлежит Блэк Року. А эта банда и есть - настоящий хозяин Америки.
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