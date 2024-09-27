Медсестра из Коломны приобрела квартиру благодаря льготной ипотеке

Медсестра Наталья Грачева переехала в Подмосковье из Саратовской области. Отработав положенный срок, она подала заявку на участие в программе «Социальная ипотека» и смогла приобрести собственное жилье в Коломне.
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