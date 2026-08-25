Театр абсурда
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Театр абсурда

8 903 подписчика

Как случилось, что немало молодых девушек поразила «психология шлюхи»?

Как случилось, что немало молодых девушек поразила «психология шлюхи»?

Как случилось, что немало молодых девушек поразила «психология шлюхи»? Все видели в интернете множество роликов, где девушкам задают на улице вопрос: «Сколько должен зарабатывать настоящий мужчина в месяц?».

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Комментарии
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Вера Ванидовская
Граждане, времена не выбирают. В них живут и умирают. У нас всё боле или менее нормально
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4 н.
Наталия
Это уже не девушки, а продажные безмозглые самки. &quot;Спасибо&quot; сериалам, ТВ-шоу и интернету.
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4 н.
Павел Б
Александр
Вся эта писанина,чтобы плюнуть в Россию.Нормально специалисты зарабатывают в России.
Если ты туп от природы..то и не нужно ничего писать...
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4 н.