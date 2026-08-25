Как случилось, что немало молодых девушек поразила «психология шлюхи»? Все видели в интернете множество роликов, где девушкам задают на улице вопрос: «Сколько должен зарабатывать настоящий мужчина в месяц?».
Как случилось, что немало молодых девушек поразила «психология шлюхи»?
Комментарии
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Вера Ванидовская
Граждане, времена не выбирают. В них живут и умирают. У нас всё боле или менее нормально
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4 н.
Наталия
Это уже не девушки, а продажные безмозглые самки. "Спасибо" сериалам, ТВ-шоу и интернету.
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4 н.
Павел Б
Александр
Вся эта писанина,чтобы плюнуть в Россию.Нормально специалисты зарабатывают в России.
Если ты туп от природы..то и не нужно ничего писать...
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4 н.
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