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Макдона о мэре Тампы: «Ничего не слышал об этих словах. Постарались минимизировать общение с внешним миром, чтобы не отвлекаться от цели»

Защитник «Тампы» Райан Макдона ответил на вопрос касательно высказывания мэра города Джейн Кастор, которая хотела, чтобы команда проиграла «Монреалю» в четвертом матче и выиграла Кубок Стэнли на домашней арене.

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