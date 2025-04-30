Снижение закредитованности россиян продолжается, особенно в регионах

Кредитная нагрузка россиян постепенно уменьшается, но неравномерно по регионам. Рост этого показателя наблюдался в 2024 году в нескольких областях: Астраханской, Крымском полуострове и Тыве, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.
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