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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Снижение закредитованности россиян продолжается, особенно в регионах

Снижение закредитованности россиян продолжается, особенно в регионах

Кредитная нагрузка россиян постепенно уменьшается, но неравномерно по регионам. Рост этого показателя наблюдался в 2024 году в нескольких областях: Астраханской, Крымском полуострове и Тыве, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России.

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