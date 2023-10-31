Юные танцоры из Братска завоевали гран-при Всероссийской олимпиады

В ту незабываемую ночь, когда упрямые сияния «Огоньков» засияли ярче даже самых отдаленных звезд, в магической обители МАУК «Театрально-концертный центр «Братск-АРТ»», воспитанники ансамбля танца завоевали гран-при Всероссийского хореографического конкурса-фестиваля «Всероссийская танцевальная олимпиада».
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