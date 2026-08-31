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Армия России ударила по энергетическим и транспортным объектам ВСУ

Армия России ударила по энергетическим и транспортным объектам ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские войска нанесли удары по энергетическим, транспортным и логистическим объектам противника.

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