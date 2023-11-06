Макс Ферстаппен: Я чуть не вылетел с трассы, наблюдая за борьбой Переса с Алонсо

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признался, что чуть не вылетел с трассы, наблюдая за борьбой своего напарника Серхио Переса с Фернандо Алонсо на экранах.
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