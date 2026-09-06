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Татар-информ

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Отметки в водительском удостоверении: какие ограничения есть в Татарстане

Отметки в водительском удостоверении: какие ограничения есть в Татарстане

Что означают особые отметки в правах Фото: © «Татар-информ» Чтобы законно управлять определенным видом транспорта необходимо иметь водительское удостоверение с соответствующей категорией.

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