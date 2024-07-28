Фурри эволюционировали🙈🙈🙈 На смену квадроберам пришли террианцы. Это те же зумерки, однако они сдерживают свои животные порывы, а на четвереньках бегают вдали от адекватных людей.
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Фурри эволюционировали🙈🙈🙈 На смену квадроберам пришли террианцы. Это те же зумерки, однако они сдерживают свои животные порывы, а на четвереньках бегают вдали от адекватных людей.