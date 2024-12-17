Политолог Сакс: США провоцируют ядерную войну, обостряя ситуацию вокруг Украины

Вашингтон отмахивается от каждого заявления Москвы по данному вопросу Американский политолог Джеффри Сакс выразил мнение в интервью журналисту Такеру Карлсону, что Вашингтон обостряет ситуацию вокруг Украины, провоцируя тем самым ядерную войну.