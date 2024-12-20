В Курске задержан генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье.
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