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iPhone Duo сразу опередил Samsung Galaxy Z Fold8 по защите — первый складной смартфон Apple соответствует IP68

iPhone Duo сразу опередил Samsung Galaxy Z Fold8 по защите — первый складной смартфон Apple соответствует IP68

Apple оснастила новинку полной пыленепроницаемостью, тогда как Samsung ограничилась степенью IP48 Складной iPhone Duo получил степень защиты IP68 от пыли и воды, благодаря чему Apple удалось превзойти Samsung Galaxy Z Fold8 и сравняться с Google Pixel 11 Pro Fold.

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