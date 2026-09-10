iPhone Duo сразу опередил Samsung Galaxy Z Fold8 по защите — первый складной смартфон Apple соответствует IP68

Apple оснастила новинку полной пыленепроницаемостью, тогда как Samsung ограничилась степенью IP48 Складной iPhone Duo получил степень защиты IP68 от пыли и воды, благодаря чему Apple удалось превзойти Samsung Galaxy Z Fold8 и сравняться с Google Pixel 11 Pro Fold.
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