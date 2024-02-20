И все пятеро сомкнулись, взялись за руки — и встали в ряд. Мужчины!

Александр Лагуткин

У меня брат там был. До сих пор приступы малярии порой одолевают. И в чем вопрос некорректен? Ребята - герои. Шесть дней по рассказу отбивались на точке. До последнего патрона! Где было командование, где была помощь!? Чудом не погибли. Ты считаешь, что это нормальное отношение к солдату? За шесть дней могли и группу на броне послать, и вертолеты с десантом. Такое же не раз повторялось и в Чечне. Не должно такое быть нормой!