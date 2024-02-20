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  • Генрих
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И все пятеро сомкнулись, взялись за руки — и встали в ряд. Мужчины!

И все пятеро сомкнулись, взялись за руки — и встали в ряд. Мужчины!

"И все пятеро сомкнулись, взялись за руки — и встали в ряд. Мужчины! Мы их накормили, напоили, завязали раны.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Хорошее не забывается и не теряется. Найдутся герои, поднимут Знамя Великой Страны. Всё будет хорошо! Верить в это надо.
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46 мин.
Александр Лагуткин
У меня брат там был. До сих пор приступы малярии порой одолевают.  И в чем вопрос некорректен? Ребята - герои.  Шесть дней по рассказу отбивались на точке. До последнего патрона!   Где было командование, где была помощь!? Чудом не погибли.  Ты считаешь, что это нормальное отношение к солдату?  За шесть дней могли и группу на броне  послать, и вертолеты с десантом.   Такое же   не раз повторялось и в Чечне. Не должно такое быть нормой!
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38 мин.
Генрих
Брат, сват, товарищ, , знакомый, где-то что-то и от кого-то слышал... У меня сын, офицер,  на СВО почти два года и я не имею права что-то говорить из того, что он обмолвил... и то, что я мог, как старший офицер в отставке, предположить, а то и придумать. Ситуации могут быть самые...и виновата только гнилая погода и полностью израсходованные патроны.
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1 мин.

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