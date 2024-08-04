Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?

Владимир Пилигрим Хрущев первый, по глупости своей, отомстил Сталину. Мелочный глупец, бегающий за Вождем, "убедил" через компартию всю страну в "культе ...".

US Uri Strukow А Вы не задумывались, что подобное нас может ожидать впереди?