Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Егор П
    Самоходный дед попросил еврея не пороть х..йни? что то новенькое!🤣Байден просит Нет...
  • Искандер
    В 1955м "не все помнили, кто такие бандеровцы"?! Может не помнили и про немцев, венгров, голландскую и прочую сволочь...Зачем Хрущев в 19...
  • Владимир
    Ну вы из нас дурачков то не делайте. Совпало. Чудесным образом. Уже за то что замы Шойгу, ближайшие замы воровали, то..."Нужны те, у кого...

Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?

Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?

Сейчас мы пеняем Хрущеву за Крым. Мол, это самое худшее, что он сделал, отдав его Украине - и теперь целое поколение расплачивается за его работу.

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Комментарии
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Владимир Пилигрим
Хрущев первый, по глупости своей, отомстил Сталину. Мелочный глупец, бегающий за Вождем, &quot;убедил&quot; через компартию всю страну в &quot;культе ...&quot;.
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3 час.
US
Uri Strukow
А Вы не задумывались, что подобное нас может ожидать впереди?
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2 час.
И
Искандер
В 1955м &quot;не все помнили, кто такие бандеровцы&quot;?! Может не помнили и про немцев, венгров, голландскую и прочую сволочь Рейха?! Не болтайте чепухи.
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1 час.

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