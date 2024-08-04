Сейчас мы пеняем Хрущеву за Крым. Мол, это самое худшее, что он сделал, отдав его Украине - и теперь целое поколение расплачивается за его работу.
Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?
Комментарии
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Владимир Пилигрим
Хрущев первый, по глупости своей, отомстил Сталину. Мелочный глупец, бегающий за Вождем, "убедил" через компартию всю страну в "культе ...".
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3 час.
US
Uri Strukow
А Вы не задумывались, что подобное нас может ожидать впереди?
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2 час.
И
Искандер
В 1955м "не все помнили, кто такие бандеровцы"?! Может не помнили и про немцев, венгров, голландскую и прочую сволочь Рейха?! Не болтайте чепухи.
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1 час.
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