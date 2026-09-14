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Царьград

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Германия мобилизует 5000 солдат для переброски к границе с Россией

Германия мобилизует 5000 солдат для переброски к границе с Россией

Осенью Германия мобилизует 5000 солдат для переброски в Литву к границе с Россией. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, который распорядился о введении обязательного порядка комплектования немецкой бригады, дислоцированной в Литве.

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