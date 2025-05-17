Бумажных дел мастер: японец собирает из картона автомобили, поезда и роботов

Механизмы внутри его картонных изделий продуманы до мелочей — рычаги двигаются, колеса крутятся, а наблюдающий за этим зритель неизменно ловит себя на мысли, что картон, оказывается, способен на большее, чем упаковка пиццы.
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