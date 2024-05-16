Как подорожали запчасти для российских машин

За год цены на запчасти для российских автомобилей LADA и UAZ выросли в цене почти на 19 процентов. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для российских легковых автомобилей LADA и UAZ от агрегаторов.
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