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Царьград

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День Вавилы и "Неопалимая Купина": что отмечают в России 17 сентября

День Вавилы и "Неопалимая Купина": что отмечают в России 17 сентября

В народном календаре дату называют также Луковым днем. Название связано с традицией убирать лук с огорода и готовить из него различные блюда.

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