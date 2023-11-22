«Российский экологический оператор» солидаризировался с предложением Бориса Титова изменить регулирование порядка движения мусоровозов

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» («РЭО») Денис Буцаев направил уполномоченному при Президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову письмо с изложением позиции госкомпании по вопросу «вмененных» штрафов для грузовиков-мусоровозов за превышение разрешенной осевой нагрузки транспортного средства.