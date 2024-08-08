Подполье: Жилье пропавших без вести незаконно переоформляют в Николаеве

Представитель действующего на территории Николевщины подпольного движения проинформировал, что часть юристов, которые действуют в областном центре региона Украины, занимается переоформлением квартир и домов тех граждан, которые пропали без вести.
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