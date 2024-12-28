На такую цель и «Искандер» потратить не жалко: В Кривом Роге уничтожили виновных в ударе по Белгороду Юлия Соколова25 декабря российская армия нанесла массированный ракетный удар по военным и промышленным объектам на территории Украины.
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