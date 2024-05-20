Захарова: заявления США о решении МУС напоминают реакцию запутавшегося паука

Она высказалась о реакции Вашингтона на запрос об аресте Нетаньяху Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о реакции США на запрос прокурора Международного уголовного суда (МУС) ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта словами: «паук, запутавшийся в своей паутине».