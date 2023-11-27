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Лансбергис (jr): Залог существования Украины – война с Россией

Лансбергис (jr): Залог существования Украины – война с Россией

«Ехали свидомые на велосипеде».Внук главного перестроечника Литвы заявил, что Украина не должна уставать от войны с Россией.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Кстати, рейтинг Ландсбергиса  сильно падает. Вперед выходит оппозиция.
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13 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Из тех ворот откуда весь народ!🤪 Только акушер косорукий был, головкой ударил!
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5 час.
Natalija Osminina
А что Ландсбергис сказал глупого? Вон, премьер-министр Болгарии этот точно чушню спорол- что ЕС захватит Росию до Урала. А Ландсбергис сказал чистую правду- пока Украина воюет -ей будут помогать. Закончит воевать -не получит ни цента. На том, типа, и отдаст концы. Украины не будет. В чем глупость7
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5 час.

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