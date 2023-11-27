Лансбергис (jr): Залог существования Украины – война с Россией

Natalija Osminina

А что Ландсбергис сказал глупого? Вон, премьер-министр Болгарии этот точно чушню спорол- что ЕС захватит Росию до Урала. А Ландсбергис сказал чистую правду- пока Украина воюет -ей будут помогать. Закончит воевать -не получит ни цента. На том, типа, и отдаст концы. Украины не будет. В чем глупость7